基隆輕軌將定案 市府：進度快速史無前例

2019-01-11 16:40

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆輕軌可行性評估報告目前送到行政院審查，下一階段進入綜合規劃，預計6年完工通車，基隆市政府今天表示，基隆輕軌利用台鐵既有路廊，進度才能這麼快速，可以說是史無前例，若採取分段施工，通車的期程還會再縮短，「前瞻基礎建設其他案子，很多都還沒做。」

市府交通旅遊處長李綱指出，基隆輕軌採全線雙軌化，除利用台鐵第三軌，還要增建第四軌，由鐵道局規劃、施工，財產及營收也都屬於台鐵，一旦完工之後，除了提供基隆、汐止捷運通勤便利性，還可提升花東線的運量30%至50%以上，解決東部鐵路一票難求的現象。

李綱說，基隆輕軌可服務基隆、南港沿線民眾，搭配捷運民生汐止線在樟樹灣銜接，可擴大軌道運輸服務範圍至內科、南港軟體園區，並改善汐止交通瓶頸及紓緩台北東區的交通壓力，對基隆通勤、東部鐵路運能，以及北北基的基隆河谷整體產業發展都是非常正面助益。

至於輕軌是否還會延伸到基隆西岸會展中心及南港車站，李綱說，這部分將留待後續綜合規劃階段討論，順利的話可望在1年半到2年內完成綜合規劃，施工約需要5到6年，但若採取分段施工方式的話，還可以更快完工通車。

李綱強調，輕軌不只是為基隆而建，從國家宏觀角度來看，近年郵輪旅客突破100萬人次，未來國際觀光客可以搭輕軌轉乘到台北遊玩，下午再回來登船，也能徹底解決台鐵東部幹線一票難求問題，對汐止、南港也都很好，是多贏的局面。

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