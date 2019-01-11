少子化停招？世新社發所反駁：更多學生來自非政府組織

2019-01-11 15:46

〔記者黃欣柏／台北報導〕世新大學校務會議本月2日決議社會發展研究所停止招生，對此，社發所師生今在民進黨立委蔡培慧、林淑芬及時代力量立委洪慈庸陪同下召開記者會，直指社發所的學生來源並非僅靠大學應屆畢業生，有更多是來自非政府組織，校方以少子化為由決議停招實在太牽強，呼籲教育部駁回該停招案。

對於社發所師生的訴求，應邀與會的教育部高等教育司副司長梁學政表示，系所調整是學校的權責，不過停招確實對師生權益影響重大，教育部一向要求校方在程序上要先與師生做好溝通，本案目前尚未送達教育部，送來後一定會嚴格審核是否適法。

本案源於世新大學2日召開校務會議，決議社發所將從109學年度起停招，理由是該所不敵少子化危機，造成註冊率不理想。該決議出爐後引發不小爭議，不少師生均認為校方應先縮減名額，而非直接全面停招。

社發所所長黃德北今在會中發布聲明稿指出，該所學生來源並非僅靠大學應屆畢業生，有更多是來自於非政府組織及工會等，校方以少子化為由決議停招，理由過於牽強，也不符程序正義。

聲明稿中也質疑，過去社發所歷屆師生在校方違法解聘兼任教師、違規調整學雜費等事件中，經常會以個人身分參與抗爭或扮演「吹哨者」，校方可能因此將社發所視為眼中釘。

據了解，為搶救世新社發所，目前已有逾2千份來自各界的連署，洪慈庸強調，落實大學自治時仍應注意學生的聲音，希望教育部了解本案是否符合程序，也請社會大眾一起關注。

林淑芬也向校方喊話，強調她與蔡培慧都是該所校友，也有很多學長、學姊讓她感到驕傲，「我不知道學校為什麼不能以這些社發所培養出來的校友為榮？」

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