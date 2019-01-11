志航空軍官兵助創世 募資還幫忙打掃

2019-01-11 15:56

［記者王秀亭／台東報導］農曆年節將至，創世台東院因人手有限，正愁沒人打掃環境，空軍第七聯隊車輛中隊官兵今天不僅送來愛心物資及善款，還動員打掃院區，盼讓植物人住民在舒適環境下過好年。

創世台東院院長王玉鳳表示，每到過年前，家戶總要打掃一番，創世台東院也不例外，但可抽空打掃的人手不多，今年首度與空軍第七聯隊合作，由官兵帶著植物人社區融合外，近30名弟兄也挽起袖子，幫忙擦玻璃、清潔地板，還幫忙割草。

空軍第七聯隊車輛中隊中隊長葉正德表示，透過募資及協助打掃，讓官兵可以體驗植物人的生命歷程，進一步感受到生命的價值，了解身心健全，可以隨時助人是一件幸福的事，應有機會就回饋社會，讓創世住民過好年。

協助打掃的中士徐兆廷說，看著創世播放的影片，深刻了解每位住民都有自己的一段故事，感到鼻酸，自己的能力卻有限，可以用打掃安養院的周邊環境，付出自己的心力覺得很棒。

葉正德也代表中隊，將同仁們募集的物資與善款轉贈予院長王玉鳳，讓單位的小愛轉化為回饋社會的大愛。

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