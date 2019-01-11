馬柯互嗆對方該對內科交通負責 議員：各打五十大板

2019-01-11 16:14

〔記者蕭婷方／台北報導〕內湖交通問題誰該負責？前總統馬英九、台北市長柯文哲近日互嗆是對方問題。對此，北市議員洪健益今受訪時直言，「前朝（馬）規劃不利、後者（柯）無心市政」，兩人要各打五十大板，甚至前北市長郝龍斌也要負起責任。洪健益也批，內湖交通有解需要都市計劃通盤檢討，柯文哲上任4年也無解，根本只出一張嘴。

內湖科技園區昨晚在圓山飯店舉辦「內科之夜」聯歡晚會，前總統馬英九、前新北市長朱立倫及現任台北市長柯文哲都受邀出席。馬英九在致詞時指出內湖交通沒改善，批柯執政不利；柯文哲今日對此做出回應，直言內湖是都市計畫問題，而且「搞成亂七八糟的就是馬英九他本人」。

洪健益表示，前朝規劃不利，後者無心市政，兩人要各打五十大板，內湖交通根本是是歷史共業，從馬郝柯將近17年沒有改變，郝龍斌也要負起責任。

洪健益直言，內湖至今沒有都市計畫通盤檢討，所有首長都僅頭痛醫頭、腳痛醫腳，最慘的還是市民，批北市民被馬、柯玩弄於鼓掌之間。

洪也批，柯文哲上任4年內湖交通仍無解，柯文哲僅口頭說有解，只是出一張嘴，現在問柯文哲內湖交通問題在哪，他認為柯也是講不出來。

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