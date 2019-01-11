竹市非洲豬瘟防疫演習 模擬通報撲殺焚燒掩埋消毒過程

2019-01-11 15:47

［記者洪美秀／新竹報導］防範中國非洲豬瘟疫情，新竹市府防疫工作上緊發條，今天在竹市海巡查緝的海岸邊舉辦非洲豬瘟防疫演習，演習內容包括豬隻感染疫情後的通報、封閉、檢測、撲殺、掩埋和消毒等過程，除邀請市轄養豬戶參與了解過程，也進行相關防疫演練，市長林智堅說，防疫視同作戰，市府針對每個防疫流程都審慎處理，是全國第4個辦理演習的縣市。

林智堅說，除參與豬瘟防疫演習，他今天上午也到位在成功路的「鍾文畜牧場」視察，1989年設立的鐘文畜牧場，由第二代蔡姓業者經營，全畜牧場占地5800平方公尺，場內500頭黑豬健康狀況良好，作息正常。

由於業者是採廚餘飼養，林智堅也視察廚餘蒸煮設備，要求業者蒸煮環境需符合環保署規定，只要每次要餵食前，都要將廚餘以高溫90度蒸煮1小時以上，並落實每週環境消毒。

業者除依照政府相關規定執行，也強調，豬隻的健康比他們還重要，因此他們會謹慎維護好豬場的環境，也會確實消毒，不讓疫情發生。

新竹市府今天也在新竹南寮漁港海岸邊實施非洲豬瘟防疫演習，由產發處動保所和環保局、警方、軍方、海巡署等單位參與，也邀請養豬戶業者參與，演習過程約半小時，目的是確認防疫流程，也讓相關防疫人員了解後防範於未然。

林智堅強調，目前台灣的豬隻都是健康的，並沒有疫情傳出，但中國的非洲豬瘟疫情嚴重，呼籲養豬戶不能等閒視之，也呼籲國人要重視防疫工作，確保每個流程都熟悉，提醒國人避免攜帶境外豬肉相關製品到台灣，防疫不能有漏洞。

林智堅也提到，竹市目前飼養的豬隻約1萬頭，有18戶養豬戶，採用廚餘養豬約1000頭、12戶，已有1戶約300頭改以飼料飼養，將全力輔導養豬業者改以飼料養豬，並加強廚餘源頭的管控。

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