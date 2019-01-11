就醬過好年！屏東創意農民曆今起開放民眾免費索取

2019-01-11 15:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為讓民眾吃得安心又健康，屏東縣政府今年推出「就醬過好年」創意農民曆特輯，除一般農民曆常見的民俗信仰及節慶祭祀內容外，更依據四季節氣的特性，設計出一系列簡單又美味的醬料食譜，今天（11日）起開始免費索取。

「就醬過好年」創意農民曆精心編排，讓民眾運用各時節盛產的食材入菜，即使是料理新手也可以輕輕鬆鬆美味上菜，又針對各節氣可能出現的身體變化反應，搭配營養師與醫師的健康小叮嚀，介紹當令食材的營養價值，以便順應時節補充營養素，簡單達到生活中的健康管理。

屏東縣政府研考處長鄞鳳蘭表示，為讓民眾方便運用24節氣的各種醬料，縣府更貼心加碼設計一款精美的醬料食譜海報，隨刊贈送民眾，醬料食譜海報以春夏秋冬為四個象限的中心，將各節氣醬料的製作方法分別彙整於所屬季節的象限當中，民眾可將海報張貼在家中適當位置，使用起來方便省時。由於實用加上限量發行，已有不少民眾提前來電詢問，就連外縣市民眾也熱線洽詢，呼籲有興趣的民眾手腳要快。

「就醬過好年」農民曆2萬本，自1月11日起在屏東縣政府南北棟服務台、縣內各戶政事務所、稅務局、屏東太平洋百貨服務台、環球購物中心屏東店服務台、縣內部分郵局及台北、台中、高雄等台鐵車站服務台均可免費索取，詳細發送地點民眾可至屏東縣政府官網最新消息中查閱。

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