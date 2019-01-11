119消防節前 竹縣連辦3場災害應變演練

2019-01-11 14:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕119消防節前，新竹縣政府消防局陸續辦理3場不同主題的「加強自衛消防編組能力及災害應變演練」，最後1場今天在湖口鄉遠東新世紀公司舉辦，動員警、義消人員、救護志工及廠區員工共150人參與，另獲啟洋科技工程捐贈一輛救災車輛。

消防局表示，該局分別針對大型倉儲、護理之家及大型化學工廠辦理3場演練。其中，今天在遠東新世紀的演練，著重化學災害搶救，模擬紡7廠1樓廠房發生火警，該處為3層的建築物，使用的公共危險物品數量達管制量20倍，由消防人員破壞鐵捲門後佈水線進入搶救，將員工救出後立即處置送醫。

同時間，廠區員工回報於籃球場有乙二醇槽車發生洩漏並有員工被氣體嗆昏，依據化學災害處理原則H.A.Z.M.A.T劃分冷熱暖區，由消防人員穿著A級防護衣前往洩漏區（熱區）進行人命救援及危險物品止漏任務，另由著B級防護衣人員於暖區架設除汙棚，人員撤出時進行除汙作業避免擴大汙染。

縣長楊文科親自出席演習，並於演習結束後，主持救災車輛捐贈儀式，頒贈感謝狀給啟洋科技工程董事長劉奕廷，感謝其熱心公益。另年關將近，楊文科也頒發加菜金與橘子禮盒，慰勞警消人員在年節期間留守的辛勞。

消防局表示，該局去年度辦理「高風險性工廠聯合安全檢查」，針對印刷電路板（PCB）生產工廠、管制量30倍以上的公共危險物品製造、儲存或處理場所等6類災害發生時危險性高的場所，檢查場所內公共危險物品及消防安全設備共計123家，不合格部份令其限期改善。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/