逆轉命運！家計、學費一肩扛 育達高中貧生拚上成大

2019-01-11 15:02

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市平鎮區育達高中葉沛嫻家境清寒，透過成大特殊選才招生，錄取入學分數僅次醫學系的「不分系學士班」，她自小父母離異，與外公、外婆相依為命，葉沛嫻說，雖然際遇不如人，但絕不會向命運低頭，深信努力有結果，鹹魚也能翻身。

葉沛嫻成長在隔代教養家庭，3歲那年父母離異，媽媽工作不穩定又鮮少回家，家中生計只能靠外公、外婆修補輪胎的微薄薪水支撐，升上高中後，媽媽帶回剛出生的妹妹，祖孫4口擠在狹小的租屋平房，她一肩挑起家計，週末、寒暑假都到麵店打工貼補家用，並全力讀書衝刺，在校成績3年來都名列前茅，獲得的獎學金也用來繳交註冊費。

成大不分系學士班規定，只要大一修滿其它系的必修、選修，班內成績也達規定標準，大二時即可插班轉入；葉沛嫻說，因外婆年邁多病，常進出醫院檢查、治療，覺得照料病患的護理師很偉大，希望將來可以轉系就讀、未來考取護理師執照。

葉沛嫻說，小時候常因家境特殊被人指指點點，個性執著的她相信，只要努力讀書、肯吃苦，鹹魚也能翻生，要讓外公、外婆以她為榮。

班導師鍾佳君說，葉沛嫻平時積極參與校內外活動，曾獲世界數學邀請賽銅獎、通過中級英文檢定等，也透過舞蹈、太鼓、排球培養興趣專長，課桌上總擺滿各類叢書，是同學眼中的「拚命三郎」，克服逆境求學的態度更是校內師生的榜樣。

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