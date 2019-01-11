兩岸春節加班機即日起開賣 今年總數超過500班

2019-01-11 15:21

〔記者陳宜加／台北報導〕今年兩岸春節加班機開賣！根據民航局規劃，加班期間為1月22日起至2月19日，截至目前，總計已核復528個班次，又以需求最大的上海浦東機場班次最多；其中，國籍航空總共申請109班、中國籍航空申請419班，即日起陸續開放訂位。

民航局表示，循例春節加班機總量不予限制，僅中國部分繁忙機場設有上限。目前各家業者已申請的加班機，我方均已核復，國籍航空共3家申請109班、中國籍航空共8家申請419班；設有上限的上海浦東共計238班、杭州42班、深圳27班、廣州23班、北京13班。

華航集團今天宣布，1月29日起至2月12日，將增開桃園─廣州共8班、桃園─深圳8班，即日起率先開賣。長榮航空則宣布，為疏運兩岸春節返鄉人潮，長榮於1月26日起至2月18日，將分別增加往返桃園─浦東共29班、往返高雄─浦東7班，即日起開放訂位。

去年兩岸春節加班機受M503爭議影響，民航局祭出反制措施，「暫不核准」東航、廈航申請，最後兩家業者取消加班機，今年確定核復。兩岸加班機總數超過500班、運能超過過去兩年，恢復2015年的水準。

東航公告，1月26日起至二2月12日，總計加開113班，包括往返台北─上海38班、台北─合肥8班、台北─南京44班、台北─常州13班、高雄─南京7班、高雄─無錫3班，10日起已開放訂位。

廈航今天起開放訂位，2月1日起至17日總計加開49班，包括往返桃園─廈門11班、桃園─福州15班、桃園─泉州4班、桃園─杭州6班、桃園─長沙4班、高雄─廈門4班、高雄─福州5班。

國籍航空加班機將循往例，紅眼航班票價不超過年票6折、非紅眼航班的杭州、無錫、寧波、深圳不超過85折，其餘航線不超過7折；旅客量最大的上海、北京，則不得超過1.5萬元與1.7萬元的上限。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/