客庄國小擁苑裡最多學童 爭設室外集會場所獲補助逾千萬

2019-01-11 14:47

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮客庄里客庄國小是鎮上學童最多國小，不過建校至今竟無禮堂，校內集會都必須使用容量不大的地下室，讓師生與家長都相當頭痛，經過校方與地方爭取，教育部終於核撥經費，苗栗縣政府負擔一成共1200萬元建設風雨球場。

客庄國小學生約570人，是苑裡鎮9所小學之最，且客庄國小所在客庄里是全鎮人口數最多里，建校僅有19年，但一直缺少合適的集會場所。

客庄國小校方原本規劃爭取興建禮堂，不過經費初估達8000萬元，恐怕難以獲得補助，校方退而求其次爭取興建風雨球場，讓學生有一個室外活動與集會場所，面積約1440坪。

客庄國小校方與家長透過前苑裡鎮代孟文源向立法院副院長蔡其昌陳情，經蔡其昌特助邀同教育部官員前往會勘，認為客庄國小學生人數500餘人，是苑裡鎮學生數目最多國小，但無禮堂對學生活動極為不便，而學童集會一直待在狹小的地下室也不妥，教育部因而同意補助。

孟文源說，之前將近260多位家長連署陳情，希望透過他向蔡其昌陳情表明學童上課困境。之後立委陳超明也曾邀集苑裡鎮代會主席洪晃琦與苑裡鎮長劉秋東前往關心。

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