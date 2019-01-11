地方創生計畫 南投9鄉鎮優先推動

2019-01-11 14:33

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣人口去年跌破50萬大關，其中9鄉鎮被行政院國家發展委員會列為「地方創生」優先推動區，南投縣11日即舉辨1場地方創生計畫說明會，盼縣政府與各鄉鎮凝聚共識，整合相關資源積極推動此當前重點政策，以帶動就業機會，進而達到人口成長目的。

行政院考量台灣整體人口、地方經濟發展問題，於2018年5月召開「地方創生會報」時，宣布2019年是「台灣地方創生元年」，希望以「均衡台灣」為願景，以「振興地方產業」為手段，透過部會資源整合運用、地方自我品牌創立，來帶動地方就業機會，進而達到人口止流、回流、甚至人口成長目的。

南投縣包括中寮鄉、國姓鄉、水里鄉、埔里鎮、竹山鎮、名間鄉、魚池鄉、信義鄉、仁愛鄉9鄉鎮，被國發會列為此計畫優先推動區，並委由國立暨南國際大學協助執行，11日邀集縣府各局處長、科長及13鄉鎮長及1級主管，於縣政府綜合大樓1樓跨領域橋接創新學苑舉辦說明會，除講解地方創生政策計畫內容及搭建縣境地方創生學習社群，並介紹日本現行地方創生實務推動案例。

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