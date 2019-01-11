中華郵政123週年慶 首站台中花博送春聯

2019-01-11 14:28

〔記者張軒哲／台中報導〕中華郵政123週年慶，舉辦一系列活動，首站選在台中花博舉辦送春聯活動，準備多幅以花為主題寫的春聯，今日在台中花博后里森林園區郵政館舉辦「123郵台灣，花博春聯送平安」活動，學童巧扮郵差才藝表演，郵差薩克斯風樂團吹奏懷念金曲，場面熱鬧。

中華郵政台中郵局今天上午在台中花博后里森林園區郵政館舉辦「123郵台灣，花博春聯送平安」活動，20多名幼兒園學童巧扮郵差跳舞，可愛模樣吸引遊客圍觀拍照。中華郵政指出，中華郵政123周年慶，舉辦一系列活動，每月活動不一樣，首站自台中花博起跑，歡迎民眾一同參與，歡慶郵政123週年。

台中郵局局長蔡文慶表示，花博園區內的郵政館，現販售各式郵政商品，每天也有郵差來收信，民眾遊花博時，可將遊記心情寫在明信片上郵寄回家，還可寄送紀念品給好友，分享花博心得。

今天活動現場邀請4名書法老師揮毫寫春聯，贈送給現場購買郵政商品的民眾，另提供單張春聯及恭賀新禧讓一般民眾排隊索取，期盼遊客帶著祝福的春聯，新的一年諸事如意，開心過好年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/