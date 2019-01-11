台東客運公司首徵秘密客 請民眾協助提高服務品質

2019-01-11 14:41

［記者王秀亭／台東報導］台東老牌客運鼎東山縣營運區為提升服務品質，首度對外徵求秘密客，要對駕駛員、站務員進行固定、不固定查核，副總經理施建州表示，盼透過不同角度，了解人員的服務狀況，進一步思考改善之道。

不少台東民眾對搭公車常存在著服務品質不佳的既定印象，甚至有親身經歷，「一次不好的經驗會記得很久」。

施建州坦言，身為台東人，最不喜歡聽到台東比西部落後的說法，該公司近年逐漸汰換舊車，硬體已跟上都會區水準，軟體則可再提升，今年嘗試導入秘密客查核制度。

施建州說，徵求的秘密客沒有限定是否為搭車常客，獲選後以匿名方式，透過固定及不固定的查核，對服務人員、駕駛員的服務態度、駕駛行為、售票情形進行查核，並給予報酬，經初步收集資料後，表現優異的同仁給予嘉獎或發獎金，未達標準者將進一步教育訓練。

施建州指出，台東客運第一次推秘密客查核，一定會有誤差，但秘密客夠多，落差便不致於過大，推動後會再依狀況進行調整。

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