兒童新樂園、科教館推春節套票 最高優惠5折

2019-01-11 14:11

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市兒童新樂園、台灣科學教育館、台北市天文科學教育館為迎接農曆新年檔期，將於1月19日祭出優惠，推出199元套票的「金豬迎春遊三館」護照，僅用平常一半的價格，就能暢遊3座場館的設施及參展，還可享貓空纜車單程票優惠券。

台北捷運公司表示，金豬迎春遊三館護照於1月19日至3月3日限期限量推出，僅販售1萬套，憑藉護照來到兒童新樂園，可享入園1次，及體驗價值原價180元的大型遊樂設施5次，在台灣科學教育館也可參觀原價120元的3樓至6樓的常設展及7樓特展，在天文科學教育館，也能參觀原價100元的宇宙劇場或立體劇場表演（兩者擇一），最高可享5折優惠。

台北捷運公司提醒，這次推出的限量套票，且可依照個人行程和時間需求排定使用，不一定非得在同一天內使用完畢，還有額外優惠，大方送貓空纜車單程票優惠券及3館廠商優惠兌換券。

而同樣由北捷公司營運的小巨蛋冰上樂園，也將於1月15日 至2月15日釋出優惠，不論購買門票、周邊商品，甚至租用相關器材等，期間單筆消費滿額1200元，就會贈送1張平日滑冰券，可免費體驗2小時的冰上活動，但滑冰時會使用到的手套、冰鞋、護具等用品，需額外收費租用。

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