菸害防制法10年吸菸率降4成 電子煙卻成新健康危機

2019-01-11 14:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年是菸害防制法修法實施10週年，國民健康署指出，我國成人吸菸率從2008年的21.9%，下降到去年的13%，降幅達4成；不過，青少年開始吸食電子煙卻成了新的健康危機。

國健署調查，我國成人吸菸率從2008年的21.9%下降到去年的13.0%，降幅達4成（40.6%）；青少年吸菸率在國中學生部分，由2008年7.8%降到去年的2.8%，降幅超過一半（63.8%），高中職學生由2007年14.8%，降到去年的8.0%，超過4成的降幅（45.7%）。

但在去年的「青少年吸菸行為調查」也發現，國中、高中職學生電子煙吸食率分別為1.9%與3.4%，推估有超過3.8萬青少年正使用電子煙。

國健署認為，顯見這些設計新潮、酷炫，又與科技、電子產品結合的新興菸品，正吸引年輕族群使用。

而根據美國「全國青少年吸菸行為調查」（National Youth Tobacco Survey），2018年最新報告顯示，高中生電子煙吸食率由2011年的1.5%竄升到2018年的20.8%，每5名美國高中生中就有1名吸食電子煙。

國健署表示，目前積極推動《菸害防制法》修法，加強電子煙管制、禁止加味菸、擴大禁菸公共場所範圍等作法。

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