駐慕尼黑辦事處小編將封面圖換上它 網友呼：台灣最大共識

2019-01-11 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕日前總統蔡英文以堅定的立場，向國際社會表示不會接受中國的「一國兩制」，不少駐外館處都將臉書粉專的封面照片換成印有「勇敢自信，世界同行」字樣的圖片，台灣駐慕尼黑辦事處小編在「Taiwan in München」臉書粉專臉書粉專更是放上一張背景圖是「滷肉飯」的照片，引發網友熱烈討論。

綜合外媒報導，該照片被台灣網友大肆分享，網友紛紛轉貼文章表示「就你標新立異」、「萬圖叢中一碗滷肉飯，非常勇敢自信」，有網友則說：「雖說財政部小編彈藥庫火力十足，不過敝人崇尚和平且民以食為天，覺得目前這單位的小編得第一。」

該張封面照不只道出台灣堅定的立場，更呼應目前非洲豬瘟警戒的狀況，讓民眾直呼「這才是台灣最大共識！」還有人則說：「無法想像未來中國豬瘟橫行台灣後，吃不到滷肉飯的情形！」

不少網友也說，最近政府部門似乎都走入人間了，說道：「「對駐慕尼黑辦事處小編而言，美食無國界，超越國家、種族及性別，不過最重要的是滷肉飯除了很好吃，也很台灣。」」

台灣駐慕尼黑辦事處小編將臉書粉專封面換上滷肉飯，引起網友熱議。（圖擷自「Taiwan in München」臉書粉專）

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