分享臘八粥 黃偉哲：人在公門好修行

2019-01-11 13:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕慶祝佛陀成道日，佛光山南台別院今天（11日）準備2000份臘八粥，由住持滿舟法師前往市府分送，台南市長黃偉哲代表接受，黃偉哲感謝南台別院舉辦贈粥分享活動，讓民眾共沐佛恩，並表示「人在公門好修行」，期待市府員工藉由臘八粥，感受佛陀的慈愛精神，和大眾結善緣，在公務上能夠為民興利除弊，造福人群。

贈粥儀式在永華市政中心2樓中庭舉行，傳遞佛陀的慈悲喜捨精神；滿舟法師致贈佛光山星雲法師墨寶「諸事吉祥」，黃偉哲則代表市府回贈台南市農特產品，祝福師兄師姐平安吉祥。

每年農曆12月8日是「臘八節」，亦稱為「法寶節」，起源於佛祖釋迦牟尼佛成道紀念日，為佛教徒盛大的節日之一，每逢臘八節這一天，佛教團體就會準備臘八粥，與信眾結善緣，藉以宣揚佛陀成道並緬懷佛陀的精神。

滿舟法師表示，這碗臘八粥不僅代表感恩、回饋，更有佛陀的加持與祝福，南台別院將於1月13日法寶節當天上午舉行祈福儀式，現場提供10萬份臘八粥免費享用，歡迎民眾共襄盛舉。

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