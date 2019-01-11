弘光護理在職生勇救休克跑者 協會寫信感謝

2019-01-11 13:43

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科技大學在職專班護理系二年級學生吳家銘，在全方位救護保健活動協會擔任志工1年多，上個月苗栗通霄舉辦濱海馬拉松路跑活動，他到場擔任救護志工，一名跑者中途昏迷沒有呼吸心跳，情況相當危急，他馬上參與急救強迫給氧，護送到醫院，讓對方度過危險期。協會特地寫信到校讚揚他的南丁格爾精神，吳家銘低調的說，「這是我應該做的事，救人一命真的很開心！」

校長黃月桂收到協會信件之後，認為學生利用課餘擔任救護志工，熱心助人救人，非常值得嘉獎，馬上交由學務處給予獎勵，學務處依據「弘光科技大學學生獎懲實施標準」，記吳家銘小功2次。

回想起當時救護的情形，吳家銘不斷強調，「真的很危急！」上個月擔任協會志工，一早就到會場協助救護工作，上午8點半突然接獲通知，一名陳姓跑者在17公里處昏倒，他隨即搭救護車前往，在2分鐘後抵達，看到一名跑者在替昏倒的患者CPR急救，馬上接手給予氧氣接著急救，進行AED電擊，當患者恢復自主心律後，立即搬運上救護車送醫。

送醫途中，救護車上還有另一位志工，兩人隨時緊盯患者，沒想到，途中患者又二度停止心跳，馬上再CPR急救，同時進行靜脈注射，進階呼吸道給氧，一路護送到苗栗大千醫院由醫護人員接手，初步搶救後恢復自主呼吸，開刀後救回一命，現在患者已經可以開口說話。吳家銘說，「如果沒有跑友、志工先聯手急救，可能救不回患者，再延遲一點救活，恐怕缺氧也是植物人，當下唯一的信念，就是把人救回來！」

協會事後特別寫信感謝學校，把吳家銘救護的過程描述下來，強調他送醫前後無縫接軌，讓患者得到最好醫護治療照顧。

吳家銘也透露，大學原本是念理工科，畢業後開客運車載客，對護理一竅不通，直到有次出遊看到同事因為身體不適，在面前倒下，當下他不知所措，幸好同行者之中有人會急救，因而體悟緊急救護的重要性，在家人的支持下，決定工作7、8年後回到學校念護理。

目前，吳家銘從事救護員工作，每個禮拜兩天回到學校上課，他說，重拾書本很辛苦，念書後從事救護工作，了解病理會比較知道怎麼去判定患者的生命徵象，遇到緊急救護比較能做出正確判斷，希望有機會能夠多多救人。

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