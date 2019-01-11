清晨霧鎖澎湖 幸未影響空中交通

2019-01-11 13:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今日一早霧濛濛，還帶點斜飄細雨，感覺很像瓊瑤小說「細雨濛濛」描述景象；但根據澎湖氣象站資料顯示，能見度還有1公里，不能稱為「霧」！澎湖機場雖然一度能見度下降至800公尺以下，所幸未影響空中航班交通。

根據澎湖氣象站資料顯示，澎湖自昨夜起，就因為東北季風逐漸遠去，但在台灣上空留下穩定雲層，由於澎湖四面環海，水氣不斷上升就形成霧氣，但因能見度要在800公尺以下才能稱為霧，整個視野到了上午9時就逐漸恢復，但今日晚上條件適合，還有機會可以看到濛濛一片的景色。

由於澎湖機場有測到能見度800公尺以下，民眾擔心影響班機起降，澎湖機場表示，今日上午僅有立榮、遠東各取消1班台北馬公班機，但都是公司自行調度，與氣候狀況無關，上午班機都是正常起見；至於能見度已達到停止起降標準，為何仍正常起降？澎湖機場表示除了能見度外，還有雲幕高考量，各家航空公司標準不一。

至於外界認為今日上午霧濛濛一片，又加上細雨綿綿，還聞到海水特有的腥羶味，很像是澎湖冬季特產鹹水煙；澎湖氣象站表示，鹹水煙是風力很強，將海水吹向陸地才能構成，但今日上午風力不強，因此不能算是鹹水煙，同時因能見度還可以，也不能稱為是霧。

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