與「樓下惡鄰」共處 花蓮明禮國小震後重生

2019-01-11 14:01

［記者王峻祺／花蓮報導］位在米崙斷層帶上的花蓮縣明禮國小，去年因206地震受創嚴重，近一年時間全校師生學習與「樓下惡鄰」共處，並在教育部的經費挹注下，進行「災後復建工程」，整建災區也把「地震」意象融入設計，展現校園與自然共處、學習的一面，象徵震後重生。

「我們不可避免要在這塊土地上生活，當然也必須學會與環境共處！」明禮國小校長蕭美珍在震後，迅速與親師生投入災後復建，更將復建工程變課程，帶領孩子學習認識地震，並用相機觀察記錄，拍下「惡鄰傑作」，化「恐懼」為正向力量。

蕭美珍說，震後校園牆面龜裂、地面隆起，但慶幸建築結構不受影響，僅是「外觀不好看」，但若只修補受創處，又會淪為補丁，在多方考量下，決定全數整修，翻轉校舍的潛在危險，並融合地震意象，讓防災教育處處可見。

她說，復健過程也保留下許多地震「傑作」，隆起的地板作為洗手台，盤根錯節過高、傾倒的樹枝、樹幹，也會成為再生共融遊樂場，以「生活就是學習」的概念，讓孩子學會與地震共處、尊重自然，也看見改變的可能。

花蓮206震後將滿一週年，明禮國小「災後復建工程」也預計在新學期前完成，師生將在下月參與由策展人李德茂發起的2019斷層藝術節，透過「花綵列嶼」主題，一起與知名藝術家群，向民眾分享近一年與「惡鄰共處」的花絮紀錄，並用孩子的視角，呈現受地震傷害後的新生力量。

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