台北茶花展登場！可看超過500種、3000多株綻放

2019-01-11 13:33

〔記者楊心慧／台北報導〕台北茶花展即日起在陽明山上的花卉試驗中心登場！現場除了可看到超過500種、3千多株的茶花綻放，還有全台知名茶花達人提供珍藏的茶花盆景借展迎賓，機會難得，展期只有10天，歡迎民眾前往。

公園處長黃立遠表示，花卉試驗中心可說是全台規模最大的茶花種植區域，擁有茶花林區、茶梅區、山茶杜鵑區、茶花隧道、金花茶區、香味茶花區，除了茶花還種植鬱金香、風信子以及水仙、季節草花等，花種超過500種，風景相當優美。

花卉中心園區不僅可看花的美景，還能看到綠繡眼、白頭翁、台灣藍鵲、樹雀、紅嘴黑鵯等鳥類在茶花枝椏、花叢中嬉鬧的模樣，展覽館內更有花鳥意境的油畫，以及各式的茶花盆景。

茶花展規劃一連串的活動，民眾現在只要在「臺北新花漾粉絲團」臉書打卡按讚並分享或填寫問卷，有機會可獲得花神杯墊造型書籤。

此外，在本週六、下週六兩天，花卉中心綠化教室有免費課程，分別為「茶花盆景雕塑技巧與栽培管理課程」、「由天龍八部深入探討茶花品種課程」。

茶花展也與附近14家商家合作，像是IT Coffee消費即贈送任一品項咖啡、有明心Coffee Roasters草山配方手沖買一送一、Why You Love Me 牛排漢堡餐飲8折等。

民眾若在本週及下週末假日共4天，在茶花展捐3張發票，就會贈送限量茶花小苗，品種有黑色蕾絲、唐心、彩虹天使等，將會有神秘品種隨機出現。

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