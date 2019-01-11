暴斃追查身分...5手足竟有2街友2貧困單親

2019-01-11 13:11

［記者楊政郡／台中報導］街友暴斃無人處理後事，警方追查父母雙亡，5手足當中，有2街友、2單親，大弟已退休也無積蓄，西區所的警員林志營連繫神岡區通天宮主委幫忙捐棺，又轉介區公所申請馬上關懷，向張榮發慈善基金會、臺中市友愛及善願等慈善團體申請補助，協助大弟處理馬姓街友後事。

日前西區柳川東路旁發生男子暴斃，經追查是65歲馬姓街友，警方聯絡其大弟到案，他說父母離癌相繼離世，都是他一手包辦後事，家裡原有3兄弟及兩姊妹，但大哥與小弟都淪為街友，兩姊妹則是單親媽媽、家境都貧困，且逾20年未聯絡，他自己是遊覽車司機，也已退休5年了，身上已無積蓄，實在無法處理喪葬費。

馬姓街友被發現暴斃街頭，警方通知鑑識人員鑑識身分，辦理司法相驗。得知其兄弟狀況，確實有困難，西區所的警員林志營知道馬男的困境後，主動通知神岡區通天宮許永欣主委幫忙提供棺木及喪葬費。再轉介區公所申請馬上關懷、向張榮發慈善基金會、臺中市友愛及善願等慈善團體申請補助，盼能助馬姓民眾順利處理親人後事暫度難關，恢復正常生活。

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