一夜2000斤竹筴魚 金林投牽罟大豐收

2019-01-11 13:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖傳統牽罟漁場林投，昨夜由社區理事長歐萬強號召，利用天色昏暗洄游魚群進入沙地覓食特性，展開牽罟作業，一網撈起2000斤的竹筴魚（巴攏），均分成90等分，讓每位參與的村民都能分享豐收喜悅，未來將不定期舉辦。

牽罟就是曳地網，為先民最早發明的網具，也是古老的捕魚方式之一，利用魚群最密集靠岸的時候，以1艘舢舨將由曳地網撒到海裡，而曳地網的兩端則固定在岸邊，魚群被圍住後，再由岸上數十人協力將魚網拉上岸，林投是澎湖最佳的牽罟漁場，社區擁有自己的大目船，湖西鄉公所自去年起推動「湖西海洋文化季」，今年將持續推動。

歐萬強表示，牽罟是凝聚社區民眾團結力的最佳活動，至今已辦過5場，主要漁獲包括竹筴魚（巴攏）、沙門及水針等洄游性魚類，有時也會抓到花枝、紅甘等高經濟魚種，通常都是黃昏時洄游性魚類，由白日隱身的珊瑚礁群出來，前往岸邊沙地覓食時進行牽罟，連日來鎖港定置網漁獲也豐收，顯示洄游性魚類大舉進駐。

昨夜歷經1個半小時作業，中途有發放號碼牌，全程約有86人參加，因此2000斤竹筴魚，均分成90等分，每人約有4、50條魚，一堆一堆的魚放置在萬善堂前廣場相當壯觀，至於捕獲的少量花枝及紅甘，則現場拍賣補貼油錢及補修網具費用，未來也會視天候狀況不定期舉辦，除了社區居民外，歐萬強表示也歡迎外地民眾或遊客前往參加，一樣可以分得漁獲。

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