護理師妻抗SARS犧牲 父女淚憶嚴凱泰：沒他不知怎辦

2019-01-11 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕裕隆集團董事長嚴凱泰今天下葬，長眠父母身側，即使嚴凱泰已離開這個世界，過去所做過的善事，仍長留在受助者心中。2003年SARS期間疫情嚴重，全台進入備戰狀態，和平醫院護理長陳靜秋和多名醫護人員一同居於前線，但不幸在對抗SARS過程中染病身亡，留下丈夫唐四虎與當時年僅8歲的女兒，所幸嚴凱泰出手相助，唐四虎至今仍心懷感恩地說，若是沒有他，當時不知道怎麼辦。

據《蘋果》報導，唐四虎和陳靜秋鶼鰈情深，妻子過世後，唐四虎將妻子的遺照縮小，這10多年來隨時帶在身邊，就像妻子沒離開過，雖然為妻子光榮犧牲感到驕傲，但每當想起妻子，思念之情還是讓唐四虎難過地無法自拔，不過唐四虎不會在外人面前表現出來，而是藉由追風、環島抒發心情，他在妻子生前就訂了重機，還幫妻子買了防風重裝，但卻再也無法載著妻子到處遊玩了。

2003年SARS疫情嚴重，醫護人員站在前線共同對抗，陳靜秋也不例外，擔任護理長的她，帶領護理人員不眠不休地照顧SARS病患，但在4月20日陳靜秋突然出現發燒症狀，她擱下原本和丈夫到花蓮露營的行程，趕緊隔離就醫，沒想到這趟花蓮露營就再也去不成了，陳靜秋被確診為SARS，4月30日晚上，知道自己即將不久人世，陳靜秋打電話給心心念念的家人，告訴丈夫不要擔心她，並確認丈夫和女兒健康無虞、沒有被感染SARS後，說了句「這樣我就放心了」，隔天早上便離開了這個世界。

陳靜秋過世後，唐四虎頓時不知所措，撫養女兒的重擔全落在了唐四虎一人身上，這時嚴凱泰主動表示，要資助唐四虎的女兒學費直至完成大學學業，若沒有嚴凱泰，女兒的學費將成為經濟壓力的一部分，很可能無法好好完成學業，現在女兒已23歲是名研究生，父女倆得知嚴凱泰過世的消息難過不已，「很遺憾來不及向嚴凱泰道謝」，對於這份恩情一直放在心中。

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