佛光山新營講堂分享臘八粥 2天發送1.2萬份與大眾結緣

2019-01-11 13:25

〔記者楊金城／台南報導〕佛光山新營講堂今天發送臘八粥與大眾結緣，13日是農曆12月8日佛陀成道紀念日，預計這2天將發送1萬2千份臘八粥，讓大眾同沾法喜及學習佛陀的慈悲與智慧。

佛光山新營講堂、國際佛光會新營分會在佛陀成道日時分享臘八粥，到今年已是連續28年舉行，總共出動100位以上志工從昨天就開始備料，今天凌晨3點半到講堂煮臘八粥，動用三口大鍋，2天要煮100大鍋以上。

志工們分裝臘八粥再分送到新營、白河、後壁等地學校、衛生所、家扶中心和警消等政府機關、一般民眾，志工們忙的很高興，社區長輩吃到臘八粥，歡喜。

佛光會新營分會督導陳立人表示，臘八粥配方來自星雲大師，由米豆、黃豆、胡蘿蔔、花生、蓮子、紅豆、芋頭、白果、紅棗、青江菜、薑末、素酥等食材煮成，入口即化，健康營養，在寒冬中可禦寒暖身。分享臘八粥時，學習佛陀的慈悲與智慧，在日常生活中培養行三好「做好事、說好話、存好心」的美德。

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