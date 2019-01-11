號誌亂了套 新北今早15區交通大打結

2019-01-11 12:52

〔記者何玉華／新北報導〕新北市許多市民今天早上上班時間都經歷了塞車大考驗，新北市交通局一早接獲許多民眾反映，許多社團臉書也出現相關留言，經交通局查證，發現是交控中心號誌控制系統軟體異常，導致設備故障發生號誌不連鎖，經統計影響板橋等15個行政區48條路段，交通局已於上午8時32分緊急修復完成，

繼日前汐止大塞車引發民怨灌爆市長侯友宜信箱，今天早上6點44分起，交控中心陸續接獲民眾電話及各大臉書社團表示本市號誌不連鎖，各大臉書社團都有民眾反映，包括淡水、林口、板橋、中和，都有人在網路上反應「今天的紅綠燈是發生什麼事，完全沒連貫」，還有板橋人說，「今天的交通號誌大改變嗎？」讓他跟平常的時間一樣出門，卻完全不順，導致上班遲到。

交通局獲報後，查證發現是委外的交控中心號誌控制系統軟體異常，共有15個行政區48條路段，從早上6點44分起受影響，軟體在8點32分緊急修復完成；交通局表示，後續將加強人員教育訓練，並針對系統維運廠商究責。

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