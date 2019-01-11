高雄燈會展期縮水惹議 韓國瑜：會與觀光局再商量

2019-01-11 12:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高雄燈會展期縮水、元宵節前就結束等規劃引起議論，高雄市長韓國瑜今表示，主要是搭配南台灣幾個燈會活動，有點像是燈會接龍，算是新的構思，但既然各界議論紛紛，會跟觀光局進一步探討。

高市府將高雄燈會活動日期，從原本的16天縮短為9天，且燈會只到2月17日，而元宵節是2月19日，距離元宵節還有兩天，燈會就結束，引發外界議論，質疑這可能是史上頭一遭？同時也批評沒到元宵節還能稱作「元宵燈會」嗎？根本就是「愛河夜市」！

韓國瑜今表示，目前調整型態有點像燈會接龍，主要是串連南台灣幾個燈會活動，營一棒接一棒的感覺，這是新的構思，但造成很多人議論紛紛，會跟觀光局長進一步討論。

觀光局長潘恆旭說明，這次高雄燈會調整，是因為與屏東舉辦的台灣燈會、還有佛光山燈會共同打造南方3大燈會，從農曆初一佛光山平安燈會、愛河燈會從2月9日（國曆）到17日，再來是隔一天、就是台灣燈會在屏東大鵬灣，希望把所有中北部跟亞洲的遊客，都引導來南方。

潘恆旭也鬆口指出，民眾對此有意見，希望燈會能不能再延長兩天到元宵節，這個我們內部會再作討論，確定的話再跟大家一起宣布。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/