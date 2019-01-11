校長替弱勢生請命 不因受助出國遭取消中低收資格

2019-01-11 12:33

〔記者吳柏軒／台中報導〕不少大專生靠著中低收入戶資格來減免學雜費，但去年就有大專學生靠著補助、募款等，一圓出國留學夢，但回國驚覺中、低收資格被取消，影響生計，台北城市科技大學校長連信仲向政府請命，盼政府不要因弱勢生出國，不在國內183天而取消中低收資格。

根據《社會救助法》規定，中、低收入戶的認定，除了看收入外，還規定申請戶內的人口一年內要實際居住超過183天，但教育界發現，此條未考量到弱勢學生留學出國的權益，導致已影響學生「圓夢」意願乃至生計。

台北科技大學校長連信仲今參加108年全國大專校院校長會議，在綜合座談上向教育部等官員請命，談到弱勢生可透過教育部的「學海」系列計畫，爭取出國留學的機會，甚至校內也會幫學生出錢甚至募款，讓弱勢生到海外留學、實習等，結果學生回國後因沒有在國內183天，家裡的中低收入戶資格被取消，學雜費補助等受到嚴重影響，期盼政府正視，並持續幫助弱勢家庭。

對此，教育部高教司長朱俊彰表示，該法主管權責是衛福部，跟對方討論後，已有善意回應，將來針對教育部提供經費，讓弱勢生出國的學生，不會因此被取消中低收入戶資格，維持其學雜費減免，至於學校自行補助，或募款補助的學生，也積極討論中，要幫助保持其資格，避免遭受影響。

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