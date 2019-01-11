新北青年社造行動徵件起跑 最高補助10萬元

2019-01-11 12:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市文化局「新北青年社造行動」今年邁入第5年，去年有8組青年團隊獲得補助，文化局今天邀請獲補助的「逆風劇團」和林口區「坪頂愛鄉青年組」到場演出及說明，文化局長蔡佳芬說，「2019新北青年參與社造行動計畫」即日起徵件至2月11日止，總補助80萬元，每案最高補助10萬元。

文化局藝文推廣科長吳柏勳說，報名者可在新北市就業、居住或求學的18歲至35歲青年，提出關於新北市的地方創生、生態環保、多元文化關懷、工藝微產等創意提案，文化局將於20日於府中十五舉辦「徵件說明會」，詳情可上新北市文化局官網查詢。

林口區「坪頂愛鄉青年組」總召王奕超說，他當初對在地的永善寺大眾爺歷史很感興趣，早期林口凡有糾紛，必請出永善寺大眾爺出面仲裁，大眾爺有如冥界警察局的角色，王奕超的阿公還曾擔任過菁埔坪位的爐主，因此王奕超希望透過文化講座、摺頁文宣、設計比賽，為老將爺徵求新意象，遶境遊街時還發放祈願消厄的神符貼紙、戴上專屬設計頭巾，氣氛宛如變裝踩街，吸引不少家長帶著孩子一起熱鬧參與。

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