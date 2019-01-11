機車裝ABS、CBS補助 王國材：會請公總儘速核撥給民眾

2019-01-11 11:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年1月起，機車新款式新車，126C.C.以上須強制加裝ABS（防鎖死煞車系統），125C.C.以下可選擇加裝ABS或CBS（連動式煞車系統），截至1月8日共705輛申請，不過因行政院前幾日尚未核定經費，民眾尚無領到款項。交通部代理部長王國材表示，行政院已核定今年ABS補助經費3.1億，已請公路總局儘速核撥經費，希望民眾可以多改善機車安全設施；車商在領牌會代向監理單位申請，撥款至民眾留下帳號，民眾不用親自去申請。

機車加裝ABS、CBS，預期會讓車輛價格上漲1500至8000元，引發民眾反彈。對此，交通部去年底著手研擬兼顧交通安全與民眾負擔方案，經與業者洽談後，決定透過補助方式，讓裝設ABS、CBS機車的價格不會大漲；125C.C.以下新車，會補助裝設ABS或CBS價格的50%，且不論是否為新款，只要裝設都會補助，業者則承諾會吸收部分金額。

根據交通部公路總局統計，1月8日前125C.C.以下配備防鎖死煞車系統車輛，領牌數共539輛，配備CBS領牌數共166輛。

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