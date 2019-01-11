枕頭套22年來被吃到剩拉鍊？ 網友驚呆了

2019-01-11 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕很多人都有從小一起長大的小被被，一名女網友的妹妹則有一個寶貝的枕頭套，不過女網友將照片PO上網，卻讓大批網友驚呆了，因為這個枕頭套竟然只剩下拉鍊，女網友稱，其他布料都在20多年來，被妹妹一點一點慢慢吃進肚子裡了。

「只剩拉鍊～下面的布通通消失了」，這名女網友到臉書社團「爆廢公社」貼出妹妹的寶貝的照片，就是這一條長長的拉鍊，乍看之下還以為是牛肉乾之類的東西，不過原PO說這原本其實是個枕頭套，從旁邊僅存的布料，可以辨別出枕頭套的顏色為粉色，不見的布料全部都在這22年中被妹妹啃食下肚了，原PO推測，「可能是因為拉鍊比較硬沒辦法啃吃不了...要是哪天拉鍊也慢慢變短我會帶她去看醫生照一下胃」，看著枕頭布的的慘狀，原PO不禁哀嘆，「奇怪為什麼別人的寶貝都是小被被或是其他東西就我妹比較特別」、「我妹這個到底什麼鬼？」

網友剎那間將拉鍊誤認成其他東西，「因為是有拉鍊的肉條，不看內文以為是狗狗專用的」、「培根，裝了拉鍊的培根」、「我以為你家養了一條蛇」。

網友看完內文備感震驚，「等等...吃枕頭套的布...？我有沒有看錯，你妹是人嗎？」、「快給妹妹吃化毛膏（誤）」、「突然好好奇他（它）生前長怎樣...」，原PO也回應，枕頭套原本似乎有著兔子圖案，被妹妹「每天吃一點」，22年後就變成如今這樣了。

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