搶不到票可再試一次 花蓮春節返鄉專車16日開放訂票

2019-01-11 11:22

［記者王峻祺／花蓮報導］台鐵春節車票東部幹線（含南迴線）及西部幹線開放訂票後，熱門時段班次幾乎被搶光，花東實名制列車則在今晨零時起開放訂票，因應東部大量旅運需求，返鄉民眾若還是搶不到車票，花蓮春節6列次專車，也將於16日開放縣民網路購票，可把握機會再試一次。

花蓮縣政府今年春節連假向台鐵申請6列次返鄉、返工專車，方便縣民在春節前後2日返花、回北，16日中午12時開放網路訂票、20日起依定點開放取票，花蓮縣民可至花蓮縣政府全球資訊網，直接連結「108年春節返鄉專車訂票連結訂票系統」查詢。

以往購票方式包括網路訂票及現場購票，但因網路訂票者眾多，今年除部分身障保留位外，其他全數採網路訂票，全票一張200元、半票100元，限設籍花蓮或身分證字號U開頭的民眾及其配偶、直系血親訂票。

花蓮縣政府民政處表示，返鄉專車發車時間為2月1、2日，分別有1日晚間7時、2日上午7時12分及下午2時45分，由台北發車直達花蓮；返工專車時間是2月9、10日，有9日下午5時5分、10日上午9時50分及下午5時5分，由花蓮開車直達台北。

花蓮返鄉、返工專車各3列次，均為PP自強號，共12節車廂，每列566個座位；縣民每人每次報名限訂4張，返鄉專車因屬服務性質，一經辦理購票後恕不退費。花蓮新科縣議員魏嘉彥也特別製作「春節返鄉車票怎麼買？」圖卡，貼文臉書專頁後，受到大批網友轉載分享。

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