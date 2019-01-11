德修宮清寒獎學金600名額 連2年只有300多人申請

2019-01-11 11:13

［記者謝武雄／桃園報導］誰說經濟不景氣？桃園市德修宮慈善文教基金會，每年頒發公立高中職清寒獎學金，門檻只要求里長、導師出具清寒證明、平均學業成績60分、操行80分，3000元獎學金、600個名額，連續2年只有300多人申請，連桃園市長鄭文燦主持頒發獎學金儀式時，都呼籲符合資格學子踴躍申請，不要放棄機會。

德修宮清寒獎學金，此次提供600個名額給17所公立高中職，17所學校提出申請只有339人，全部過關，申請最多的是北科附工33人，平鎮高中掛零、有3所學校為個位數；德修宮主委廖萬全也感慨的說，由清寒獎學金申請情況來看，誰說經濟不景氣？

德修宮清寒獎學金發放儀式於上午9點在市府會議室舉行，今年共補助桃園市17所公立高中職，除平鎮高中外，其餘16所都有學生提出申請，校方也派出代表到場，領取獎學金後到學校發放。

鄭文燦表示，德修宮是春虹建設董事長黃正園創建，已經連續5年頒發桃園公立高中學校清寒獎學金，名額600位、3000元，雖然門檻不高，但連續2年只有300多人提出申請相當可惜，呼籲符合資格學子不要放棄機會，另外德修宮除了頒發清寒獎學金外，每年農曆春節也會頒發龜山、楊梅、蘆竹等地區一、二款低收入戶春節慰問金，熱心地方公益。

廖萬全說，德修宮清寒獎學金的門檻不高，只要求平均學業成績60分以上、操行則是80分以上，若無低收入戶、中低收入戶證明，只要里長、導師出具證明即可，但連續兩年只有300多人申請，今年只有339人；雖然如此，德修清寒獎學金從今年起將擴大辦理，分為上、下學期各一次，每次還是600個名額、每人3000元，希望嘉惠更多的學子。

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