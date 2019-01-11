教部盼招生秩序應強化 未來輔導退場將公布校名

2019-01-11 11:03

〔記者吳柏軒／台中報導〕108年全國大專校院校長會議今邁入第2天，教育部技職司今提醒各校領導者，在少子化中仍需強化招生秩序，更舉近日新南向招生亂象，提醒慎重以免演變成外交事件，更重提未來將推私校的轉退條例，一立法將公開專案輔導學校，盼與各校一起度過難關。

教育部技職司長楊玉惠今專題報告，向台下173所大專校院校長談及高教、技職的現狀與未來法規變革，如看見少子化的招生亂象，提醒各校應重視招生秩序，包含單招、產學專班乃至同等學力認定等，都應公正、公開及合法。

而近日頻傳境外生來台卻淪黑工的事件，楊玉惠重申應保障學生權益，已制定「專科以上學校校外實習及實習生權益保障法」草案，更提醒各校在進行新南向國際產學專班時要更加注意，以免讓不良個案演變成外交事件。

楊玉惠也說，目前「私立大專校院轉型及退場條例」也在等立法院通過，立法通過將對外公告專案輔導學校名單，但為了提早協助學校，該草案也增列「預警控管指標」並新增預警學校機制，將讓教育部提前介入，指標如：財務狀況惡化、師資質量、教學品質不佳、註冊率未達標、積欠薪資或任意減薪、違反法令等，透過指標控管各校，藉此精進高教品質。

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