新年大掃除 桃園除夕加班收垃圾

2019-01-11 10:40

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕農曆新年即將到來，桃園市環境保護局規劃於1月28日展開「國家清潔週」。桃園市環保局表示，全市2月3日（小年夜）週日將加班清運垃圾；2月4日（除夕）週一當天復興區及全市其餘12區分別從上午8點及上午9點起清運垃圾至收完為止，當晚停收；2月5日（大年初一）至8日（初四）停收4天。

桃園市環保局長沈志修表示，今年小年夜適逢週日，原為垃圾停收日，顧及民眾過年前有大掃除的需求，所以當天清潔隊員將加班，從下午2點30分起，依清運路線加強清運一趟。

沈志修指出，除夕當天則從上午9點起，加班收運一趟垃圾；民眾家中如有大型廢棄家具要丟棄，必須事先與當地清潔中隊聯繫、安排時間清理，1月31日下午5點後停止受理，2月2日前完成清運，提醒民眾若隨意丟棄大型家具，最高將處6千元罰鍰。

環保局表示，春節後，從2月9日（初五）上午9點起清運垃圾至收完為止（不含復興區），二月10日（初六）週日停收，2月11日（初七）起恢復正常清運。

復興區部分為2月2日正常清運，3日、4日及9日從上午8點起清運至收完為止，11日（初六）恢復正常清運。

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