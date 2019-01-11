教部盼高教「適校」發展 漲學費前須說服社會

2019-01-11 10:25

〔記者吳柏軒／台中報導〕今是全國大專校院校長會議第2日，全國173校代表繼續共商高教未來發展，與會的教育部則提醒大學，未來應朝向「適校」發展，但請在場校長思考，需說服社會支持高教，如漲學費前要讓外界看見投資有回饋，才可能接受有差異的學雜費。

今是108年全國大專校院校長會議第2日，全國校長及代表齊聚在中興大學，繼續共商未來高教發展，教育部高教司長朱俊彰也上台報告，以「適校」發展為主軸，談及高教任重道遠的遠景。

朱俊彰先細數過往法規變革，如學位授予法歷經10幾年終於修正，可鬆綁未來學位名稱等；還有放寬學校研發成果收入可納入校務基金；以及遠距教學、推廣教育等放寬及適度控管措施。

但朱俊彰談到，雖了解高教環境，如昨天會議不少校長盼改善學雜費調漲機制，但目前台灣公共政策環境支持多元聲音，效率雖讓校長不耐，卻也是有別中國、新加坡等的價值選擇，提醒重點是要各校作出「差異化」，如美國高學費但畢業生的薪水有回饋，台灣的畢業生能否看見此事？舉例過往有學校以國際學院的品質來支持高學費，呼籲校長們需說服外界接受不一樣的學費。

朱俊彰另說，高教的鬆綁只是手段，而非目的，如昨也談到公立與私立大學合併，但此事旨在思考刺激，公私可相輔相成，如假設公立要跟私立合併，因此公立將朝向法人化邁進，如此可降低直接法人化的衝擊，

朱俊彰同時談到政府對大學的查核，回憶過往曾有校長舉例，辦大學如同煮飯，官員不要一直打開鍋蓋，飯會煮不好，但朱俊彰希望，大學辦學要更公開透明，政府也會受到社會監督，不得已才會到校查核訪視，如能透過資訊公開，也可望讓訪視減少。

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