對抗暖冬裂果 台東農改場選育鳳梨釋迦新品種「綠寶」

2019-01-11 10:16

［記者張存薇／台東報導］「冬天變夏天？」台東地區今天氣溫飆破攝氏26度，天氣越來越熱，以外銷為主的鳳梨釋迦裂果率升高，台東區農業改良場選育耐熱新品種「台東3號綠寶」，將以品種授權方式推廣。

台東農改場今天舉辦「友善環境與創新農業加值」研討會，並公布今年的研究成果，台東農改場長陳信言指出，鳳梨釋迦大約在12月後天氣轉冷後品質較穩定，11月前裂果率較高，外銷易出狀況，而綠寶耐熱，未來外銷時程有可能提早至10月。

負責選育的台東農改場斑鳩分場長盧柏松說明，以鳳梨釋迦與釋迦台東1號雜交後，歷經約10年培育及選拔，「台東3號綠寶」已取得品種權。

盧柏松說，近2年12月平均氣溫已比5年前高2度，天氣越來越熱，導致鳳梨釋迦易裂果或落果，造成農民損失，因此希望研發出比大目釋迦更耐低溫、比鳳梨釋迦更耐熱的水果，而「台東3號綠寶」產期可從9月到隔年4月，9到11月的裂果率遠低於鳳梨釋迦，未來可望成為外銷新選擇。

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