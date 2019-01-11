能見度不到200公尺！ 連江縣發布濃霧特報

2019-01-11 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局於今日凌晨4點35分對台灣離島連江縣發布「濃霧特報」！

氣象局表示，今日包括西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖等地有局部低雲及濃霧影響能見度，而馬祖目前仍有濃霧情形發生，能見度更不足200公尺，民眾需多加留意環境狀況。

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