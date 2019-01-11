北台灣明後日變天 吳德榮：下週一天氣才好轉

2019-01-11 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天各地天氣與昨天相似，白天溫暖舒適，早晚偏涼，氣象專家吳德榮表示，明下午新一波東北季風抵達，北台灣再轉濕涼，直到下週一、二（14、15日）天氣才明顯好轉。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今晨北部都會區低溫約在20度上下，迎風面降雨很不明顯，僅北海岸、東半部有零星微量降雨。白天各地天氣穩定，溫暖舒適，西半部及外島易起霧，東半部則有偶飄零星小雨機率。

吳德榮表示，明天下午起至下週一晨受東北季風影響，迎風面地區雲量明顯增多，北海岸、北部山區及東北部地區有局部雨勢，大台北東側及花東一帶亦有局部降雨機率。他說，未來這波冷空氣雖然不強，北台灣仍感濕涼，都會區低溫約降至17度，沿海空曠地區更有可能出現15度左右低溫。

吳德榮指出，下週一上午起至下週二東北季風減弱，天氣好轉，氣溫逐日回升，直到下週三、四（16、17日）新一波東北季風抵達，北台灣將再變天轉濕涼。

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