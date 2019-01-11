各地高溫飆29度！明北部變天轉濕涼

2019-01-11 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（11日）各地天氣穩定，各地白天高溫約26至29度，但好天氣短暫，明天（12日）東北季風增強，北部轉為濕涼的天氣。

氣象局表示，今天各地天氣大致溫暖穩定，僅東半部地區及北部山區偶有零星雨。溫度方面，各地白天高溫約26至29度，中部以北沿海地區由於雲量較多，高溫稍低一些，早晚稍有涼意，各地低溫約18至20度，中南部日夜溫差大。

氣象局預估，週六一早鋒面通過，下午起東北季風增強，北部及東半部地區降雨機率提高，北部一整天感受濕涼，高溫僅20、21度。週日至下週四（13日至17日）東北季風影響，北部及東半部雲量偏多，高溫將略降3、4度，中部以北及東北部低溫下探至15、16度，其他地區約17、18度。

降雨方面，北台灣整天濕涼，其他地區早晚也較涼，迎風面水氣較多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部維持多雲到晴。

空氣品質方面，11日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部及竹苗空品區局部短時可達橘色提醒等級，中部、雲嘉南空品區擴散條件稍差，為「橘色提醒」等級；高屏空品區位於下風處，易累積污染物，為「紅色警示」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 30 22 ~ 28 23 ~ 30 21 ~ 27

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