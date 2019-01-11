01/11 各報重點新聞一覽

2019-01-11 06:17

自由時報

在危樓上課…14萬學童 安全堪慮

為改善公立中小學校舍耐震能力，教育部自二○○六至二○一九年編列九四○億餘元經費，據監委包宗和、江明蒼、林盛豐調查顯示，截至去年十月，全國總計仍有一五六九棟校舍（二萬三四五六間教室）待補強、四○一棟校舍（二八七九間教室）待拆除，推估全國有十四萬餘學童仍在安全堪慮的校舍上課。

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蘇邁配接棒組閣 蘇約詢林佳龍 盼接交長

立法院臨時會昨天完成總預算案三讀，行政院長賴清德決定在今天率內閣提出總辭，除了行政院正副院長確定將由蘇貞昌、陳其邁出任之外，據了解，蘇貞昌昨天約詢前台中市長林佳龍出任新任交通部長的意願，兩人相談甚歡，不過林佳龍表示仍希望回去與家人商量，今天再做最後答覆。

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線上影音侵權 年逾280億元 賣中國盜版機上盒 最高罰50萬

民眾愛追劇，透過機上盒、ＡＰＰ就能收看影視內容；但來自中國「安博盒子」等機上盒主打影音看到飽，卻一毛未付、沒取得授權，台灣ＯＴＴ（線上影視產業）協會估算因盜版影音一年損失逾二八○億元；立委提修法草案，未來販售或協助裝設違法機上盒，最高可罰五十萬元或處二年以下有期徒刑。

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蘋果日報

《蘋果》獨家調查 GPS臥底追資源回收 揭非法流向

《少女的祈禱》音樂響起，一位媽媽將裝滿回收物的袋子，遞給台北市清潔隊員；她想都想不到，這些洗乾淨、分類好的容器，3天後竟跨越2個縣市，進入桃園一間違章工廠，堆高機在這片原本是農田的土地不斷來回，回收物被擠壓得吱吱作響，猶如土地發出的哀號。

台灣之恥 貴婦奈奈護照註銷 逃加國提難民申請 各界譙「爛民」

貴婦變身難民想逍遙法外！捲款10億元的貴婦奈奈夫妻及名醫公公黃立雄，5日駕車從美國水牛城入境加拿大邊境伊利堡鎮，被加國邊境服務局攔下後，竟提出難民申請，打算博得機會合法居留，並藉冗長司法審判滯留加國，貴婦奈奈一行人昨2度赴伊利堡鎮接受訊問。我外交部昨已註銷貴婦奈奈等3人護照，加國僑界撻伐「又一台灣之恥」，貴婦奈奈求償自救會的網友則痛罵：「他們是爛民不是難民！」

聯合報

「時間到了」賴內閣今總辭 蘇貞昌回鍋組閣

賴清德昨天傍晚在立法院臨時會三讀通過一○八年度中央政府總預算案後，親赴立法院向朝野立委致謝，他說，「預算已經通過，時間也已經到了」，他今天將召開行政院臨時院會，進行內閣總辭，靜待總統宣布新的閣揆，接任行政院的各種工作。

「東廠事件」調查報告 政院：張天欽應負最大責任

促轉會去年爆發「東廠事件」，行政院組成「釐清促進轉型正義委員會○八二四事件」專案小組，昨天發表報告。報告指出，促轉會前副主委張天欽在會議中「思慮欠周、言語輕率」，嚴重損及其所屬機關公信力，對於轉型正義推動造成極為不利影響，「應負最大程度的政治責任」，行政院已於去年九月十四日免職。

中國時報

賴下蘇上！內閣今總辭 2020選舉內閣成軍

行政院長賴清德10日宣布，將在今天召開臨時院會進行內閣總辭，蔡英文總統也表示，儘管仍有不捨，但她尊重賴最後的決定。蔡英文預計今天將對外公布新任閣揆由前行政院長蘇貞昌接任，2020選舉內閣正式成軍。

2月5日至10日 實施高乘載！春節連9天 國道凌晨0~5時免收費

今年春節假期長達9天，交通部高公局昨（10）日宣布春節疏運計畫，2月2日至10日，每日凌晨0至5時國道全線暫停收費，未再延續元旦假期首例的0到10時免費措施。另考量北返車輛多集中在下午出發，首度把初三、初四國1、國3北上高乘載管制時間改至下午1到6時。

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