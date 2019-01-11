台韓首次合製懸疑音樂劇 〈傾城記〉今起台中歌劇院首演

2019-01-11 06:31

〔記者何宗翰／台中報導〕台灣團隊C MUSICAL與韓國合製的懸疑音樂劇〈傾城記〉，今起一連3天將在台中國家歌劇院中劇院世界首演，這是台灣劇團首次與韓國音樂劇人才共同製作音樂劇，由韓國的金仁馨擔任歌唱指導、鄭皓準編舞，韓圭晶導演。

台中歌劇院去年剛上演韓國音樂劇〈光的來信〉與〈搖滾芭比〉，令不少觀眾印象深刻。〈傾城記〉的藝術總監、作曲者張芯慈說，這次除了能看到華麗精彩的K-POP排舞，13名演員經過密集的韓式歌唱「重訓」之後，整體演唱素質也一定較以往台灣音樂劇更加整齊。

〈傾城記〉劇名指的是即將傾倒的城市，張芯慈說，我們很習慣城市生活給的安全感，也很容易去忽視或忽略當中的危險或不公平，故事描述了整體社會的不安與動盪；創作靈感來自太陽花學運、鄭捷的無差別殺人、妙禪事件，同一時期南韓總統朴槿惠的「閨蜜干政門」、世越號船難也成為素材。

故事中的男主角是一名正常的中年男子，家中的太太、小孩都忽視他，將他當作賺錢機器，他的人生沒有什麼夢想，直到某天撞上一名正在逃跑的謎樣少女，少女有著一個藍色蝴蝶的刺青，從此改變了他的生活，將他拉進了一個巨大的陰謀當中。

「有點像台灣版的〈悲慘世界〉。」張芯慈說，少女代表了社會比較低下階層的人，也帶出了虛構的「陽明會」組織，看似要幫助這些人，但其實背地裡透過藥物來控制底層社會；藍色蝴蝶是劇中重要的符號，由此讓城市裡不公不義的事情漸漸被發現，「一隻蝴蝶足以傾城」。

有別於大型音樂劇習慣性用大布景打造實景，〈傾城記〉以意象的手法呈現懸疑感，張芯慈說，70多個場景透過多媒體的投影，燈光及走位的流動，用鐵構平台和推車組成了這座城市不同的樣貌，是台灣過去的音樂劇裡很少看到的。

C MUSICAL從未在台北以外有過售票演出，為何把〈傾城記〉的首演放在台中？張芯慈說，中劇院的場地十分迷人，有完善的設備、剛好的大小、舒適的觀眾席，讓作品在適合的場地初次見客，是十分幸福和幸運的事情。

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