巨無霸蓮霧半個臉大 網路競標一顆飆到20000元

2019-01-11 00:16

〔記者葉永騫／東港報導〕神農獎蓮霧專家黃進文今年種出2顆超級巨無霸香水巴掌蓮霧，每顆重快1台斤，夭壽大顆！是他從農20年來所種出的最大顆蓮霧，他上網競標，最高標價已達20000元，創下蓮霧新高價。

黃進文說，9日上午一早，他一如往常早起去蓮霧園開心採果，赫然發現有兩道紅光快閃瞎了眼睛，還以為有外星人躲在樹上，走近一看，「我的老天鵝啊！」 夭壽大顆!令人無法置信，這真是他細心照顧的蓮霧嗎？從農近20年，第一次種出這麼大顆的巴掌冬果蓮霧，也是全果園最大的2顆，每顆大概500公克，當下決定把這2顆罕見的蓮霧網路競價，所得捐給慈善單位，他還加碼贈送頂級蓮霧禮盒一盒及親筆簽名及照片，並且在臉書粉絲團中公開競標，預定13日截標，到今天最高競價已有陳旭昌出價20000元。

黃進文說，一般的香水巴掌蓮霧冬果為200~250公克，這2顆巨無霸香水巴掌蓮霧重量約在500公克，比一般蓮霧大上一倍，真的很大顆也很罕見，而今年的蓮霧甜度比往年高，大約13~15度，可說是甜如蜜，相當好吃。

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