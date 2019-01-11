「這裡的人鼓勵你去追夢」 中國留學生血淚感謝台灣

2019-01-11 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名來台留學5年以上的女學生近期將赴美國深造，離開台灣前特別舉辦攝影展表示謝意，她回憶，在台印象最深的事情是「這裡的人們鼓勵你去追夢，而不是反問你失敗了怎麼辦」。

綜合外媒報導，張家欣出生於1996年，來台就讀私立世新大學公共關係暨廣告學系畢業，將前往美國紐約大學（NYU）攻讀公共關係與企業傳播碩士學程，特別在台北市中山區一處老舊公寓舉辦攝影展，免費與大家分享他在台逾5年的回憶與心路歷程。

張家欣表示，自己對台灣最難忘的事情，就是台灣人們都會鼓勵勇於追夢，並不會以害怕失敗作為前提，而躊躇不前，她還提到，這裡隨處可見的無障礙設施，最能看出「這片土地對每個個體的尊重」，她認為這是中國方面遠比不上台灣的層面。

她也補充，自己來台留學，雖然在網路上許多人對中國民眾有所批評，但現實生活中的台灣人都相當友善，中國網友們也對「到台灣念書」投以異樣眼光，他希望中國學生們能夠不帶成見前往台灣，「才會知道台灣的美好」，許多中國留學生一輩子可能只來這麼一次，但均無比眷戀台灣。

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