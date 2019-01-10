驚！托嬰中心虐童密技：掐膝蓋壓太陽穴 家長看不出痕跡

2019-01-10 22:57

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員張維倩踢爆永和區淯薪托嬰中心虐兒事件震驚各界，張維倩的父親、前議員張瑞山指出，更可惡的是托嬰中心要求所有老師簽下禁止爆料切結書，否則要罰300萬元！爆料者指稱，托嬰中心虐兒不僅用木杓打嬰兒腳底板，還有更殘忍的手指掐膝蓋關節和按壓兩側太陽穴法，要「讓小孩會痛會怕、但家長又看不出痕跡」！

永和淯薪托嬰中心9日傳出虐兒案，托嬰中心的老師遭社會局調查時，一開始還矢口否認，經出示爆料畫面內容後只好承認，社會局因情節重大，裁處夏姓主任及施暴老師各14萬元罰鍰，並勒令終身不得擔任托嬰中心保母或居家托育人員。

憂心忡忡的家長晚間聽取社會局說明，並辦理轉托他園手續，也有家長原先不知托嬰中心的虐兒作為，很擔心自己的幼兒也曾受虐，希望能獲知更多受虐徵兆。

張瑞山說，托嬰中心事後曾想將焦點歸咎於爆料者是素行不良的離職者挾怨報復，但事實上，爆料者是良心不安，才用密錄器蒐集畫面、與受害家長共同揭發，盼不要再有嬰童受害。

他指出，爆料者原本欲言又止，後來說因為自己簽了切結書，承諾不會向外界爆料托嬰中心不當內情，否則願接罰300萬元；張維倩安慰當事人，此約定違反善良風俗，並不會有效力，服務處也會全力保護其身分。

爆料者於是吐露更多令人髮指的內情，托嬰中心主管認為，小孩子調皮不乖，老師們一定要給他（她）們「下馬威」，虐待手法除了被錄到的木杓打腳底板、關箱內之外，爆料者還學過，對付愛哭鬧者還有更凶狠的兩指掐膝蓋關節和按壓兩側太陽穴等做法，「要讓小孩會痛會怕、但家長又看不出痕跡！」

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