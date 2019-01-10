驚！公司制服撞衫「金童玉女」 她崩潰：1年還要花3萬2買

2019-01-10 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕網友在臉書上抱怨，她的公司不僅規定員工每年都要自費「3萬2」來購買4套新制服，今年夏天的制服還看起來跟禮儀業的「金童玉女」有87分像，讓她超無奈，直呼「看到辛苦賺的血汗錢花在這種鬼地方，真的很心疼！」

有網友今天在臉書社團「爆怨公社」上罵道，「我1個月也才賺2萬多塊，2個月伙食費都還他媽不到1萬」，然而公司卻規定，員工每年都得「自掏腰包」購買4套新制服，1套制服要1萬元，2套就要1萬6，一年下來4套就要噴掉「3萬2」，「看到老娘辛苦賺的血汗錢花在這種鬼地方，真的很心疼」。

網友還PO出制服的照片，直說「自己是做美髮及精油理療的」，但今年夏天制服的樣式竟跟「禮儀業的金童玉女」撞衫，兩者一比簡直有87分像，這真的合理嗎？

許多網友也被制服的照片嚇到，紛紛留言，「不說我以為葬儀社的」、「這衣服...覺得晦氣」、「那上班時臉上也要塗兩個紅紅的嗎？」、「老闆要去看眼科了吧」、「又貴又醜」、「醜到爆的衣服還要花一萬元買？免費送我都不要！」、「這一件390我都嫌貴了」、「一件一萬，老闆至少賺6000以上」。

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