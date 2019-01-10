台南林意箴PK高雄白冰冰宣傳影片 網友們起鬨了…

2019-01-10 22:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南冬季旅遊宣傳短片邀請「新一代女神」林意箴擔綱女主角，正巧碰上白冰冰自掏腰包為高雄拍攝的MV「來去高雄」，一個年輕演員唯美氣質，一個是資深藝人熱情接地氣，今天引發網友們熱議。

台南冬季旅遊宣傳主題「TAINAN TONE」，運用hyperlapse移動縮時拍攝手法，隨著林意箴腳步，一起尋找屬於台南的繽紛色彩。這支影片，台南市觀旅局委外製作費用約80萬元，已播映3週，今天（10日）早上觀看次數累計7.3萬，今晚已暴增到超過18萬，人氣持續增加中。

網友紛紛留言，「沒卡拉OK字幕跟長輩土風舞，是要怎麼發大財？不過我喜歡」、「我們的台南，真美」、「沒有大媽跳舞，就80分起跳了」。

白冰冰的「來去高雄」MV則是一炮衝天，昨天（9日）才上架，目前已衝高逾33萬次觀看，爆發力十足，而影片是由白冰冰自掏腰包拍攝，高雄市政府不用花任何一毛宣傳費。不過，影片畫面被爆剪入已故導演齊柏林生前拍的《飛閱高雄》紀錄片片段，引發爭議。

但是這支高雄宣傳影片，也不乏眾多網友力挺，「冰冰姐，就是品質保證！」「好棒的MV！我要來去高雄…」；也有人說，「想像一下帶著老媽開著車，打開窗戶聽著這首俗擱有力的歌曲，兩代之間沒有隔閡，個人覺得不輸5月天…」。

影片點閱：

台南「FIND YOUR TAINANTONE」

來去高雄

白冰冰自掏腰包為高雄拍製「來去高雄」宣傳影片。（擷自YouTube「白冰冰官方影音頻道」 ）

台南旅遊「FIND YOUR TAINANTONE」冬季宣傳短片主打台南繽紛色彩。（擷自臉書）

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