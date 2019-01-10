哪裡逃！航照圖揪「元凶」 燒稻草大減73件

2019-01-10 21:11

〔記者湯世名／彰化報導〕農地燒稻草時，經常是「火放了、人就溜」，讓環保單位找不到「現行犯」，彰化縣環保局去年起首度祭出以航照圖抓燒稻草元凶，共鎖定74名農民登門約制，全年檢舉燒稻草件數，較前年大減73件，成效良好，近來適逢二期作收割，有鑑於部分鄉鎮已出現露天燒稻草情形，環保局也將如法炮製，期能將露天燒稻草比例降至最低，維護生態環境品質。

彰化縣消防局統計，去年全縣共受理90件露天燒稻草案件，消防人員疲於奔命，趕抵現場時常是農地濃煙密布，不但傷害空氣品質，更嚴重破壞生活環境，但涉嫌放火燒稻草的「元凶」早已不知去向，因找不到「現行犯」，無法開出罰單。

環保局副局長林孟弘指出，前年他們受理全縣檢舉燒稻草件數為215件，燒稻草比例為14.7%，告發件數為0件，是因為消防局、環保局人員受理後派員趕抵現場時，「行為人」早已不知去向，舉證難度高，為此他們決定改變稽查方式，從去年起利用航照圖，鎖定露天燒稻草的農地，查出農民相關資料後，立即登門拜訪，共向74名農民進行約制與宣導，農民對於自己身分被鎖定時也都相當驚訝，並都承諾以後不會再有燒稻草行為。

環保局以航照圖遏止燒稻草方式果然奏效，去年環保局受理全縣檢舉燒稻草件數為142件，較前年大減73件，燒稻草比例也降為9.18%，另依空氣汙染防制法開單告發3件。

林孟弘說，由於去年執行成效良好，今年適逢二期稻作收割，他們決定如法炮製，希望能將露天燒稻草比例逐年降低，維護生態環境品質。

消防局災害預防科長張恭維指出，露天燃燒稻草不僅會釋放大量二氧化碳及細懸浮微粒（PM2.5）至環境中，燃燒過程所產生的濃煙，更可能會導致空氣品質惡化、危害民眾健康，甚至影響行車安全，還會涉及刑事責任；一旦現場查獲，都將依空氣汙染防制法規定，處5000元以上、10萬元以下罰鍰，有鑑於最近又有部分鄉鎮出現露天燒稻草情形，民眾若發現露天燃燒行為，應立即向消防局或環保局等單位通報，以利遏止災情擴大或造成空汙情形。

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