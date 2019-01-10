防堵非洲豬瘟 桃園市舉行全國首場緊急防疫演習

2019-01-10 20:27

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府今天舉行全國首場非洲豬瘟緊急防疫模擬演習，演練的兩起案例都是養豬場場主到中國旅遊參觀豬場，回國後豬隻就發生異常死亡事件，經確認感染非洲豬瘟後，市府應變中心立刻啟動機制，執行緊急撲殺、掩埋、焚燒，同時監控周邊3公里養豬場，3個月後未出現疫情才解除警報，這也是全國首場演習，過程逼真。

這場防疫緊急演習於桃園區中路重劃區舉行，過程中模擬養豬場場主發現豬隻發病，立刻通報疫情，桃園市政府動物保護處通知農委會家畜衛生試驗所、非洲豬瘟災害應變中心處理，過程中還出動環保署、農委會、國軍等單位進行各項處置，發病豬隻經啟動災害應變中心的處理後，所有參加演習人員都穿上隔離衣，避免病毒感染，工作人員確認疫情後，立即進行豬隻掩埋、銷毀、周邊環境消毒等作業，整個過程一氣呵成。

桃園市長鄭文燦說，防疫如同作戰，必須料敵從寬、禦敵從嚴，演習最重要是建立標準作業程序，讓大家瞭解一旦疫情發生應如何應變，演習模擬養豬戶到大陸旅遊，帶回非洲豬瘟病毒造成豬隻感染時，災害應變中心依農委會所建立包括消毒、掩埋、防疫通報等相關作業準則進行處理，也讓養豬產業瞭解處理方式。

鄭文燦說，桃園是北台灣最大的黑毛豬的產地，桃園市共有399個養豬場，其中314場使用廚餘，目前環保局已經完成74場高溫蒸煮設備檢核及登錄，另外240場仍在進行輔導，中央要求一週內通過環保單位檢核，環保局已向中央防疫中心反應時間過短，希望能延長處理時間，並會在最短時間內完成，這部分獲得農委會同意，讓市府提出改用飼料、退場優惠補助方案，輔導養豬產業轉型及退場。

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