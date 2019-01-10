「中職四爺」母親送暖街友 小黃運將霸氣停工贈300碗飯菜

2019-01-10 20:52

〔記者黃旭磊／高雄報導〕運將送300碗飯菜到街友手中，為年終加菜送暖。

「讓我們鼓掌謝謝運將辛勞！」網紅「霸氣姐」沈淑惠今晚（10日）在高雄市三鳳宮廟埕，主持「熱食暖冬」街友活動，300多名附近街友排隊，由高雄市計程車觀光發展協會運將停工備料，與紅毛港保安堂信眾合力將白飯、虱目魚丸湯及點心送到手上，街友齊聲喊道：「謝謝運將大哥！」

三鳳宮位於台鐵高雄站前一帶，據估計有數百名街友討生活。沈淑惠說，活動起自統一職棒安打王陳傑憲，每月固定給母親「娟姐」12萬元作為街友餐費，快過年街友暴增，以不接受捐款方式募集資源，短短2週內湧入物資。

市區我們不一樣餐廳主廚在廟埕煮魚丸湯，高雄市計程車觀光發展協會理事長楊曉志指揮人力，廟埕前熱鬧滾滾，街友拿號碼牌領取，還有幫八旬老街友領，互助又有秩序。

活動由各界贊助愛心，包括沈淑惠添購500斤豬肉、楠梓加昌菇類老百陳文昌贊助香菇、仁武哈囉冰郎贊助10箱高麗菜、聖龍企業贊助點心、就是水果「維哥」贊助水果、周龍發贊助泰國蝦、台南協豐水產贊助虱目魚丸50斤、台南「清哥」贊助蛤蠣50斤以及「豆漿哥」黏金龍、尊龍飯店總經理郭家妃贊助物資。

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